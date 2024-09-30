Мигрантам на строительстве ЖК в Ростове выдали повестки в военкомат

В рамках рейда полиции на территории строящегося жилого комплекса в Первомайском районе Ростова мигрантам было вручено 30 повесток для явки в военкомат. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Всего было проверено 367 иностранных граждан. Так, выявлены 21 нарушение по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», 21 нарушение по статье 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства», четыре нарушения по статье 18.20 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента» и16 нарушений по статье 18.8.1.1 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Ева Китаева