В Ростовской области введен режим ЧС из-за пожаров

По всей территории Ростовской области введен режим ЧС в связи со сложной обстановкой с пожарами в регионе, сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, ситуацию осложняет жаркая и сухая погода с сильным ветром.

С 29 сентября в Ростовской области произошло несколько крупных лесных пожаров. По последним данным департамента лесного хозяйства по ЮФО, в настоящее время не удалось потушить возгорание в Милютинском районе, которое началось ночью после падения беспилотника, запущенного украинскими боевиками. В 14:00 оно было локализовано на площади 215 га. В тушении задействованы 159 спасателей и 54 единицы техники.

Также, по данным департамента, другой крупный пожар в Шолоховском лесничестве ликвидирован на площади 46,3 га в 15:00. Он начался днем 29 сентября по причине неосторожного обращения с огнем. К тушению привлекались 257 человек и 66 единиц техники.

Анастасия Казуков