С 2022 года свердловчане стали в два раза чаще пользоваться Telegram

В Свердловской области за последние два года доля мобильного интернет-трафика в Telegram увеличилась вдвое и составила 11% от всего потребления в сети. Показатель региона стал самым высоким в Уральском федеральном округе (УрФО), сообщили в пресс-службе мобильного оператора «МегаФон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Относительно 2022 года свердловчане стали в два раза чаще пользоваться Telegram

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Относительно 2022 года свердловчане стали в два раза чаще пользоваться Telegram

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным на август, больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов свердловчане тратят в VK (16,7 %), в сравнении с августом 2022 года его доля в общем потреблении выросла на 2,2 п.п. На TikTok сейчас приходится 5,3 % мобильного интернета. В Свердловской области с августа 2022 года его доля сократилась на 3,5 п.п. На «Кинопоиск» приходится 6,3%, WhatsApp — 2% (+0,7 п.п.).

При этом среди свердловчан снижается популярность «Одноклассников». Так, за год доля соцсети в структуре потребления упала до 1,6 % (-0,4 п.п.).

Анастасия Таначева