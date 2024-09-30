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Иномарка снесла два столба и перевернулась на бок рядом с памятником в Сочи

На Курортном проспекте недалеко от памятника Святому Михаилу Архангелу в центре Сочи автомобиль врезался в два столба, а затем перевернулся на бок. Водитель остался жив и получил не угрожающие жизни травмы, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ города.

Перевернувшаяся после столкновения с фонарными столбами машина на клумбе в Сочи

Перевернувшаяся после столкновения с фонарными столбами машина на клумбе в Сочи

Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

Перевернувшаяся после столкновения с фонарными столбами машина на клумбе в Сочи

Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

В воскресенье вечером, 29 сентября, водитель китайского автомобиля не справился с управлением на дороге в центре Сочи. На видео с места происшествия видно, как машина врезалась в два уличных столба. В результате столкновения транспортное средство опрокинулось на бок.

Медики «скорой» оказали пострадавшему помощь на месте происшествия, сообщили очевидцы в соцсетях. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что в ДТП водитель серьезно не пострадал.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Сочи произошло 264 ДТП. Основным нарушением, из-за которого происходили аварии, стало несоблюдение бокового интервала.

Мария Удовик

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