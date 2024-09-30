Международная олимпиада по финансовой безопасности открылась в Сочи

В Сочи проходит Международная олимпиада по финансовой безопасности. Мероприятие открылось 30 сентября и продлится до 4 октября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В олимпиаде участвуют школьники 8–10-х классов, а также студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры вузов стран-участниц. Всего мероприятие посетили более 550 человек из 36 стран.

В программу финального этапа олимпиады входят Международный форум по финансовой безопасности «Сириус-2024», фиджитал-баскетболу, мастер-классы и ряд других активностей. Главная цель всего мероприятия — повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодого поколения, поиск талантливой молодежи, объяснили в администрации.

Победители и призеры олимпиады получат преимущества при поступлении в вузы. Также им откроется возможность пройти стажировку в Росфинмониторинге и других организациях.

Вячеслав Рыжков