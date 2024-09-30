В Ессентуках завершили благоустройство лечебного парка стоимостью 25 млн рублей

В Ессентуках завершены работы по благоустройству лечебного парка, стоимость работ составила 25,2 млн руб., из которых 23,9 млн рублей – средства краевого бюджета. Проект реализован в рамках краевой госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.

На площади свыше 237 кв. м уложили тротуарную плитку, установили урны, скамейки 198 ажурных столбов, также появилось новое ограждение протяженностью 141 м, указатели и фонари.

Благоустройство было проведено с помощью федеральной и краевой программы, а также из средств курортного сбора.

Ева Китаева