СБЕР и ЮФУ открыли Передовую экономическую школу для обучения специалистов нового поколения

Южный федеральный университет и Сбер запустили Передовую экономическую школу (ПЭШ). Образовательный трек поможет преобразовать обучение будущих экономистов.

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Программа ПЭШ сочетает в себе фундаментальное университетское образование и передовые технологии. Первый набор школы состоит из 40 студентов 3 курса экономического факультета ЮФУ. Их ждёт курс с реальными задачами от крупных работодателей. Помогать с решением кейсов будут эксперты финансовой корпорации и вуза.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:

«Участники Передовой экономической школы получат преимущества в виде получения практических навыков, который является не только крупнейшей финансовой корпорацией, но и высокотехнологичной компанией. Мы давно сотрудничаем с ЮФУ и благодарны Инне Константиновне Шевченко, Наталье Алексеевне Косолаповой и всему экономическому факультету за возможность реализовать этот совместный проект. Он поможет подготовить специалистов, которые будут особенно востребованы на современном рынке труда Юга и всей страны».

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Инна Шевченко, ректор Южного федерального университета:

«Образование должно быть гибким, профессионально ориентированным и подстраиваться под новые требования рынка. Во время общения и работы с профессионалами отрасли студенты получают широкий спектр знаний и навыков, что позволяет им уже в годы учёбы найти престижную и хорошо оплачиваемую работу. Благодарю наставников за внимание к образовательному запросу наших студентов».

Важная задача проекта также стоит в том, чтобы позволить молодёжи начать свою карьеру с более высокой ступени.

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Мария Прохорова, HR директор Юго-Западного банка Сбербанка:

«Мы активно принимаем на работу выпускников Южного федерального университета, потому что хорошо знаем их уровень подготовки. В нашей команде уже работают более 500 человек, окончивших этот вуз, в том числе экономический факультет. Мы будем рады, если это число продолжит расти. Передовая экономическая школа позволит сделать их попадание на карьерную лестницу бесшовным, поскольку во время трудоустройства молодые специалисты уже будут иметь так называемые жесткие навыки».

Декан экономического факультета ЮФУ Наталья Косолапова пожелала студентам использовать возможность посмотреть на своё образование под другим углом и быть готовым к непростому, но очень важному этапу для будущей карьеры.