Суд присяжных рассмотрит дело об убийстве аниматоров на Кубани

Краснодарский краевой суд постановил рассмотреть дело Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна, подозреваемых в убийстве двух человек, в присутствии коллегии присяжных. Заседание назначено на 24 октября, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

По версии следствия, в апреле 2023 года преступная группа между станицами Каневской и Березанской напала на автомобиль с пробитым колесом, в котором находились двое аниматоров: Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко. Фигуранты убили своих жертв и спрятали тела в лесу. Затем злоумышленники похитили украшения и деньги с банковских карт убитых на сумму в 570 тыс. руб. и сожгли авто.

Задержать предполагаемых преступников удалось совместными усилиями СКР, ФСБ и МВД. Сейчас их обвиняют в угоне, умышленном уничтожении имущетва, разбойном нападении и убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц с целью личной выгоды.

Дмитрий Ковалевский