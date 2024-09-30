«Русал» не будет выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия

Большинство акционеров (62,75%) «Русала», принявших участие в собрании, поддержали решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года, говорится на сервере раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большинство акционеров "Русал" поддержали решение не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Большинство акционеров "Русал" поддержали решение не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ранее большинство акционеров «Русала» проголосовали в пользу невыплаты дивидендов по итогам 2023 и 2022 годов. Компания выплачивала промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года в размере $302 млн.

Напомним, чистая прибыль «Русала» по МСФО в первом полугодии выросла до $565 млн, что на 34,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом выручка компании составила $5,69 млрд, снизившись на 4,2% относительно первого полугодия 2023 года.

Чистая прибыль «Русала» по РСБУ в первом полугодии составила 4,5 млрд руб. против убытка в 332,9 млн руб. в аналогичном периоде прошлого года.

На территории Свердловской области «Русал» представлен такими предприятиями, как Уральский алюминиевый завод (УАЗ) в Каменске-Уральском, Богословский алюминиевый завод (БАЗ) в Краснотурьинске и Североуральский бокситовый рудник (СУБР) в Североуральске.

Анастасия Таначева