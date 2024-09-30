«Русал» не будет выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия
Большинство акционеров (62,75%) «Русала», принявших участие в собрании, поддержали решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года, говорится на сервере раскрытия информации.
Большинство акционеров "Русал" поддержали решение не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Ранее большинство акционеров «Русала» проголосовали в пользу невыплаты дивидендов по итогам 2023 и 2022 годов. Компания выплачивала промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года в размере $302 млн.
Напомним, чистая прибыль «Русала» по МСФО в первом полугодии выросла до $565 млн, что на 34,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом выручка компании составила $5,69 млрд, снизившись на 4,2% относительно первого полугодия 2023 года.
Чистая прибыль «Русала» по РСБУ в первом полугодии составила 4,5 млрд руб. против убытка в 332,9 млн руб. в аналогичном периоде прошлого года.
На территории Свердловской области «Русал» представлен такими предприятиями, как Уральский алюминиевый завод (УАЗ) в Каменске-Уральском, Богословский алюминиевый завод (БАЗ) в Краснотурьинске и Североуральский бокситовый рудник (СУБР) в Североуральске.