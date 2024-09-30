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С начала кампании против гриппа в Сочи привились более 116 тысяч человек

В Сочи с начала вакцинации от гриппа привились более 116 тыс. жителей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Сочи дополнительно развернули еще один мобильный пункт вакцинации. Он расположен в ТРЦ «Моремолл». Привиться можно по будням с 10:00 до 16:00.

Перед проведением прививки каждый желающий проходит осмотр у врача-терапевта, который принимает решение о возможности вакцинации с учетом состояния здоровья. Специалисты уточняют, что делать прививку можно только при отсутствии медицинских противопоказаний. Для получения вакцины гражданам необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в Сириусе стартует вакцинация от гриппа. Желающие смогут привиться до конца ноября.

Мария Удовик

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