На Ямале 1 октября местами ожидается ветер с порывами до 27 м/с

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа во вторник, 1 октября, ожидается ветер с порывами до 8-13 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

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В Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском районах порывы ветра могут достигнуть 17-22 м/с. В Тазовском и Ямальском районах порывы ветра могут достигнуть 19-24 м/с, а в прибрежных и предгорных районах — до 22-27 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночная температура воздуха 1 октября в Салехарде составит +4°, осадки не ожидаются. Днем потеплеет до +6°, пройдет небольшой дождь. Ветер 12-13 м/с.

Полина Хабарова