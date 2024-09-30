Площадь лесного пожара в Милютинском районе достигла 190 га

Площадь пожара на территории Селивановского лесничества в Милютинском районе Ростовской области увеличилась со 100 га до 190 га. Об этом сообщил департамент лесного хозяйства по ЮФО и СКФО в своем Telegram-канале.

Лесной пожар в Милютинском районе начался после падения беспилотника. Сначала его площадь составляла 20 га. По данным губернатор региона Василия Голубева, огонь охватил жилой дом и хозпостройку в хуторе Варламовка.

В тушении пожара задействованы 159 спасателей и 54 единицы техники.

Анастасия Казуков