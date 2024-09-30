В Екатеринбурге перекресток Красных Командиров-Стачек будет перекрыт до 5 ноября

Срок перекрытия перекрестка улиц Красных Командиров и Стачек продлено до 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. На участке ведутся работы по модернизации теплосетей. Ранее планировалось, что работы будут вестись до 26 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Объехать зону перекрытия можно по улицам Стачек, Лобкова, Бабушкина, Вали Котика и Войкова. «Маршруты общественного транспорта останутся без изменений»,— сказано в сообщении.

Полина Хабарова