Уровень воды в Дону опустился ниже неблагоприятных отметок

Шквальный ветер за двое суток выдул воду из реки Дон. Как сообщили в Северо-Кавказском управлении по мониторингу окружающей среды, обмеление продолжится до 30 сентября включительно.

По данным управления, ниже неблагоприятных отметок опустился уровень воды на участке от Аксая до Азова. Однако, как отмечают синоптики, опасных гидрологических явлений в акватории Дона не ожидается.

Понижение уровня воды ниже неблагоприятных отметок затрудняет деятельность отдельных отраслей хозяйства и наносит ущерб экономике и населению.

Дмитрий Ковалевский