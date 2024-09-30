Выручка предприятий Свердловской области выросла за год на 17,5% до 4,1 трлн

Сумма выручки крупных и средних компаний Свердловской области за первое полугодие 2024 года составила 4,1 трлн руб., что на 17,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выручка предприятий Свердловской области выросла за год до 4,1 трлн

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выручка предприятий Свердловской области выросла за год до 4,1 трлн

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отмечается, что Свердловская область находится на втором месте среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) по объему выручки компаний. На первом месте — Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), в котором за первое полугодие 2024 года выручка предприятий составила 6,1 трлн руб., что на 41,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Как уточнили эксперты FinExpertiza, драйверами роста для региона выступили предприятия по добыче нефти (+1,2 трлн руб.), производству нефтепродуктов (+480,3 млрд руб.), а также в области геологоразведки (+54,1 млрд руб.).

На третьем месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) с суммой 3,8 трлн руб. и ростом год к году на 29,2%. В Тюменской области выручка предприятий составила 1,8 трлн руб., что на 23,8% выше показателей первого полугодия 2023 года.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что за 2023 год выручка приросла у золотодобытчиков и производителей меди, снизилась — у предприятий по производству стальных труб и алюминия.

Анастасия Таначева