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Именная, специальная, актуальная

В учебных заведениях оценили стипендию Андрея Мельниченко

На прошлой неделе было объявлено о запуске именной стипендии Андрея Мельниченко — одного из самых успешных российских предпринимателей, известного своими благотворительными инициативами. Учредителем стипендии выступил Фонд Мельниченко, адресована она студентам, обучающимся очно по техническим и инженерным специальностям или направлениям. При этом поощрять ею будут учащихся не только высших учебных заведений, но и средних специальных. Программа охватила 42 ведущих региональных вуза и 107 ссузов, ежемесячные выплаты по ней составят от 5 тыс. до 25 тыс. руб. О ее востребованности, а также о роли, эффективности и будущем таких стипендий в целом «Ъ-Науке» рассказали руководители учебных заведений.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

— Пользуются ли именные или специальные стипендии популярностью у ваших студентов?

Алексей Ефанов, директор Невинномысского технологического института (филиал Северо-Кавказского федерального университета):

— Да, об этом говорит тот факт, что количество претендентов на их соискание с каждым годом неуклонно растет. Такие стипендии служат отличным материальным стимулом для обучающихся и мотивируют их к дальнейшему развитию. Кроме того, получение именной стипендии — это престижно и способствует повышению самооценки студента.

Лариса Чеснокова, директор Киселевского горного техникума:

— Именных и специальных стипендий для техникумов и колледжей существует не очень много, а спрос на такую форму поощрения очень большой. Например, наши студенты из таких стипендий получают только правительственную, а это один-два человека в год. Поэтому стипендия Андрея Мельниченко, безусловно, будет очень востребована.

Андрей Марков, ректор Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова:

— Несмотря на разнообразие стипендиальных программ в вузе, интерес к получению именных стипендий достаточно большой. Конкурс есть всегда, обычно не менее пяти человек на квоту. И стипендиальная комиссия действительно выбирает самых достойных и мотивированных не только на учебу, но и на практическую деятельность по конкретному направлению.

Требования к претендентам на эти выплаты могут разниться, но, как правило, студент должен отлично или хорошо учиться, участвовать в научных, спортивных мероприятиях, профессиональных конкурсах и общественной жизни университета и региона. Важный момент — возможность претендовать на некоторые виды именных стипендий и студентов, обучающихся на коммерческой основе.

Максим Яценко, директор Белореченского индустриально-технологического техникума:

— Такой механизм взаимодействия, вовлеченности и заботы о студентах только вводится в этом году в нашем техникуме. Именная стипендия Андрея Мельниченко станет первой, которую смогут получать наши учащиеся. Уверен, она послужит хорошим стимулом для достижения успехов в учебе.

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

— Какова, на ваш взгляд, роль именных или специальных стипендий?

Алексей Ефанов, НТИ СКФУ:

— Они играют важную роль в системе образования, поскольку способствуют достижению сразу многих целей. Это и увеличение выпуска востребованных специалистов, и повышение уровня образования, и стимулирование мотивированности, вовлеченности студентов в учебу. При этом эффективность таких стипендий зависит от конкретных условий и критериев их предоставления. Важно, чтобы они были прозрачными и понятными, а само распределение стипендий — справедливым.

Лариса Чеснокова, КГТ:

— Такие стипендии важны, поскольку это не только реальный стимул в получении дополнительных знаний и компетенций, но и независимая оценка результатов обучения и внеучебной деятельности студентов.

Андрей Марков, АлтГТУ:

— Денежные выплаты студентам играют важную, но все же второстепенную роль в той системной работе, которую мы сейчас ведем с индустриальными партнерами. И особенно актуальны они для ребят, которые не имеют возможности подработки. Конечно же, стипендии влияют на вовлеченность в учебу, но карьерный путь в компанию, учредившую стипендию, складывается из целого ряда элементов корпоративной культуры, привнесенных бизнесом в университетскую среду. Это и изменение образовательных программ под запросы работодателя, и практическая подготовка на производстве, и занятия в брендированных аудиториях, и совместные досуговые мероприятия.

Максим Яценко, БИТТ:

— Студентам очень важно понимать, что компания с ними рядом. Роль именной стипендии как медаль в спорте за наивысший результат в учебе, а также в практике на предприятии.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

— Какой эффект вы ожидаете от старта именной стипендии Андрея Мельниченко в вашем учебном заведении?

Алексей Ефанов, НТИ СКФУ:

— Это может стать дополнительным стимулом для студентов, чтобы они стремились к высоким результатам в учебе, научных изысканиях и активно участвовали в жизни института. Кроме того, возможность получения именной стипендии может привлечь больше талантливых и мотивированных абитуриентов в наш институт. Наконец, это повышение статуса нашего института: старт именной стипендии демонстрирует, что мы ценим таланты и поддерживаем молодых людей в их стремлении к знаниям и развитию.

Лариса Чеснокова, КГТ:

— Мы ожидаем, что условия получения именной стипендии Андрея Мельниченко научат студентов навыкам самопрезентации, созданию своего цифрового портфолио, а также осознанию значимости своего образования и своей общественной деятельности.

Андрей Марков, АлтГТУ:

— В первую очередь — сохранения интеллектуального капитала региона. Не секрет, что сегодня около трети выпускников наших общеобразовательных организаций выбирают для учебы вузы мегаполисов. Серьезный размер стипендии, отсутствие квоты и достаточно прозрачные условия ее получения — важное подспорье университету в борьбе за абитуриентов. Еще один эффект — наращивание исследовательских компетенций у молодежи, рост популярности научной деятельности.

Максим Яценко, БИТТ:

— Фонд Андрея Мельниченко создал очень сильную материально-техническую базу нашего техникума буквально с нуля. Это сейчас привлекает абитуриентов и родителей. А именная стипендия Андрея Мельниченко придаст стимул в учебе, среди студентов появится здоровая конкуренция и стремление к достижению лучших результатов.

— Согласны ли вы с тем, что именные и специальные стипендии очень актуальны именно сейчас, когда стране предстоит обеспечить свой технологический суверенитет?

Алексей Ефанов, НТИ СКФУ:

— Для поддержки будущих специалистов, которым предстоит обеспечить технологический суверенитет страны, именная стипендия Андрея Мельниченко, конечно же, актуальна как дополнительный стимул.

Очень важно развивать систему образования в комплексе: повышать качество преподавания, улучшать инфраструктуру, создавать условия для проведения научных исследований. Только такой комплексный подход позволит обеспечить технологический суверенитет страны и подготовить квалифицированные кадры для его поддержания.

Лариса Чеснокова, КГТ:

— Да, сегодня технологический профиль специальностей и профессий — самый востребованный в регионе. Наш техникум готовит кадры для горнодобывающей отрасли, и именная стипендия для нас очень актуальна.

Андрей Марков, АлтГТУ:

— Именная стипендия Андрея Мельниченко, безусловно, послужит важным стимулирующим инструментом в реализации миссии нашего вуза — содействии технологической независимости Алтайского края и России через подготовку инженерных кадров, создание наукоемких продуктов и их трансфер в высокотехнологичные отрасли экономики.

Максим Яценко, БИТТ:

— Безусловно. Сейчас самое благоприятное время становиться самым лучшим специалистом. Ведь та ситуация, в которой находится наша страна, сделала нас только лучше и крепче. Да и специалисты сейчас востребованы сильнее на рынке труда.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

— Каким вы видите развитие в России именных и специальных стипендий как института?

Алексей Ефанов, НТИ СКФУ:

— Кроме повышения качества образования, поддержки научных исследований и развития профессиональных компетенций это позволяет привлечь внимание общества к проблемам образования в целом. В частности, к вопросам его доступности, а также необходимости поддержки молодых талантов.

Лариса Чеснокова, КГТ:

— Такое развитие в целом расширило бы возможности для работодателей стимулировать и проводить отбор лучших студентов для своих предприятий.

Андрей Марков, АлтГТУ:

— Сегодня для активных, творческих студентов на самом деле существует множество денежных поощрений самого разного уровня. А вот у молодых ученых, выбирающих для научной карьеры работу в региональных университетах, возможностей стипендиальной поддержки, в том числе именной, намного меньше. К тому же они зачастую проигрывают в конкурентной борьбе соперникам из рейтинговых ведущих университетов. Поэтому поддержка благотворителями этой категории молодежи была бы очень кстати.

Максим Яценко, БИТТ:

— Сегодня именные и специальные стипендии способствуют заинтересованности студентов в обучении по конкретным актуальным для рынка труда программам. Такая стипендия — еще и отметка, которая гарантирует заинтересованность работодателей в приеме на работу студента-стипендиата. Однако кроме таких стипендий, конечно, необходимо развивать институт наставничества во время прохождения практики студентами на предприятии.

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