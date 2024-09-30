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На Дублере Курортного проспекта сдвинули график ремонта

В связи с ненормативным состоянием гидроизоляции на отдельных участках федеральной трассы А-148 Дублер Курортного проспекта скорректировали график выполнения работ. В обновленный план теперь входят новые даты и этапы, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 19 сентября по 20 октября 2024 года специалисты будут проводить работы на Новороссийском шоссе и тоннелях №1 и 1а. Затем с 22 сентября по 20 октября запланированы работы на выезде и съезде улицы Транспортная до тоннелей 3 и 3а.

С 25 сентября по 20 октября дорожные рабочие продолжат работы между тоннелями 3, 3а и 4, 4а. С 26 сентября по 23 октября будут проводить работы между тоннелями 4, 4а и 5, 5а, после чего с 27 сентября по 19 ноября запланированы работы между тоннелями 5, 5а и 6, 6а.

С 1 ноября по 20 ноября продолжатся работы между тоннелями 6, 6а и 7, 7а, а с 3 ноября по 21 ноября — между тоннелями 7, 7а и 8, 8а. Завершатся работы с 5 ноября по 23 ноября на участке между тоннелем 8, 8а и сопряжением с автомобильной дорогой А-147.

В то же время на 168-м км трассы А-147 в Дагомысе работы идут с опережением графика. Сейчас забурено уже на пять свай больше нормы. Всего выполнили 29 из запланированных 52 свай для возведения двух новых подпорных стен ФКУ «Черноморье».

Мария Удовик

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