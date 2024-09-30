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«Россети Тюмень» направили 11 млн на повышение надежности электроснабжения Убинского месторождения

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт подстанции 110 кВ «Убинская» в ХМАО-Югре. Объект питает Убинское нефтяное месторождение, которое разрабатывает «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». На технические мероприятия энергокомпания направила порядка 11 млн рублей.

На подстанции прошли капремонт двух выключателей 110 кВ и средний ремонт силового трансформатора. В рамках работ на силовом оборудовании энергетики установили новые высоковольтные вводы и привод устройства регулирования напряжения под нагрузкой. Также специалисты заменили струйное и газового реле, предназначенные для моментального отключения оборудования в нештатной ситуации. К проведению работ привлекли 4 единицы спецтехники, в том числе автокран грузоподъемностью 25 тонн.

Технические мероприятия прошли в рамках подготовки электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к периоду максимальных нагрузок на энергосистему.

АО «Россети Тюмень»

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