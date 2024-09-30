Екатеринбургская детская Ж/Д с 1 октября перейдет на зимний график работы

С 1 октября 2024 года Свердловская детская железная дорога (ДЖД) перейдет на зимний график работы. Поезда будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, поезда со станции Екатеринбург-Детский будут курсировать каждый час с 11:00 до 18:28.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ

К зимнему сезону подготовлен парк подвижного состава малой магистрали: три тепловоза и девять пассажирских вагонов, в том числе три отреставрированных ретровагона серии 3Aw Pafawag. «Вся техника прошла сезонное техническое обслуживание, мойку и генеральную уборку салонов. Проведен комиссионный осмотр инфраструктуры: путевого и станционного хозяйств, систем управления движением поездов»,— сообщили в СвЖД.

По данным магистрали, в период с мая по сентябрь 2024 года поезда ДЖД перевезли 30 тыс. пассажиров. Протяженность малой магистрали составляет 3,1 км: она объединяет три станции (Екатеринбург-Детский, Центральная, Юбилейная) и два остановочных пункта (Солнечная, Пионерская). Продолжительность поездки — около получаса.

Полина Хабарова