Сочи занял 70-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат

Сочи оказался на 70-м месте в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Исследование проводилось на основе среднемесячной чистой зарплаты в I полугодии 2024 года. Работу провели аналитики «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам января—июня ежемесячная средняя чистая зарплата в Сочи составила 66,4 тыс. руб. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом зарплата выросла на 20,1%. Соотношение зарплаты и фиксированного потребительского набора в Сочи составляет 2,99.

Краснодар оказался на 40-м месте. Здесь средняя зарплата составляет 75,7 тыс. руб. (+19,7%), соотношение — 3,41. Новороссийск занял 53-е место с показателем 72,3 тыс. руб. (+17,9%). Майкоп на 94-м месте с зарплатой 46,6 тыс. руб. (+17,5%).

Первые три строчки рейтинга заняли Новый Уренгой, Салехард и Москва — 156,3 тыс., 142,8 тыс. и 160,3 тыс. руб. соответственно. На последних местах Элиста (44,3 тыс.), Грозный (44,7 тыс.) и Нальчик (44,7 тыс. руб.).

Вячеслав Рыжков