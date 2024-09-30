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Коммерсантъ FM
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Горизонт событий

Неделя модных новостей

«Коммерсантъ Стиль» представляет дайджест модных событий прошедшей недели: новые коллекции, юбилеи, эффектные съемки.

Love Republic отпраздновала 15-летие

19 сентября в усадьбе Муравьевых-Апостолов российская марка Love Republic отпраздновала 15 лет работы. На выставке были показаны архивные изделия (платья, аксессуары) и ретроспектива главных вех в истории: рекламные кампании с топ-моделями Ириной Шейк, Наоми Кэмпбелл, Алессандрой Амбросио, Сашей Лусс, коллаборации с Roberto Cavalli, Playboy и Love is... Также был сделан тизер: показаны образцы коллекции Beauty из четырех парфюмированных линеек — Nude, White, Black и Shadow, она станет доступна на первой неделе октября.

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Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

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Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

12 storeez показали Копенгаген

Новая осенняя кампания марки называется «Ветер с севера» и посвящена самой теплой коллекции сезона. Для ее съемок команда отправилась в Копенгаген. В центре новой истории — легкие пуховики, дубленки и шубы, костюмы из шерсти, вязаные комбинезоны и легинсы, толстовки и теплые вязаные аксессуары. В мужской коллекции — пальто из кашемира и шерсти, рубашки и брюки из итальянской шерсти Drago, флисовые бомберы, джемперы из кашемира и трикотажные комплекты. Основные цвета коллекции — молочный, бежевый, кофейный и акцентная бордовая гамма.

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Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

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Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Hazzys открылись в Москве

26 сентября в Москве открылся первый в России магазин корейского бренда Hazzys. На первом этаже в ТРЦ «Авиапарк» можно познакомиться с осенней коллекцией мужской и женской одежды, которая состоит из трех направлений: iconic — базовая классика, rowing club — спортивная и повседневная одежда, sloane ranger — вдохновленная аристократическим стилем. Среди хитов марки — пальто из стопроцентной шерсти, трикотаж с добавлением кашемира, вельветовые костюмы, парки, свитшоты, деним, рубашки в клетку. За дизайн отвечает креативный директор бренда Ким Хун, ранее создававший модели Tommy Hilfiger и Ralph Lauren; сейчас он совмещает должность с позицией главного дизайнера Karl Lagerfeld.

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Фото: Hazzys

Фото: Hazzys

Фото: Hazzys

Фото: Hazzys

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Фото: Hazzys

Фото: Hazzys

Фото: Hazzys

Фото: Hazzys

Mollis воплотила французскую осень

Mollis показала осенний кампейн Bisous, Mollis, приуроченный к выходу новой коллекции, а вечеринка по случаю старта нового сезона прошла 18 сентября в Sistema Gallery. В центре внимания новой коллекции — белоснежный костюм-тройка, вариация знаменитого маленького черного платья, замшевый жакет, акцентное пальто с леопардовым принтом и нежные блузы.

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Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

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Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Lime выпустила женскую коллекцию Limе Studio Winter’24

Акцент коллекции сделан на практичности: модели с классическими силуэтами, которые останутся актуальными не один сезон,— из кашемира, шерсти, экомеха и натуральной кожи. Ключевыми новинками коллекции стали шубы, жилеты и манишки из экомеха. Также в капсулу вошли костюмы из смесовой шерсти с деталями: контрастным кантом, принтом в полоску и съемными палантинами, комплекты с юбками из стопроцентного кашемира, деним и минималистичные платья из плотной ткани. Палитра капсулы: черный, коричневый, серый и бежевый оттенки.

Предыдущая фотография

Фото: Limе

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

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Фото: Limе

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Antsiferov переосмыслил офисные будни

17 сентября прошла презентация коллекций FW’24–25 брендов Даниила Анциферова Daniil Antsiferov и Les Archives. Коллекция So Excited Office — это интриги воображаемого офиса: многослойность, авторские принты, имитирующие обратную сторону офисных сорочек и пиджаков в сером, черном и белом оттенках. Collection Noir от Les Archives — это французский шик: блестящие жакеты, косухи, фрак из твида, кружевные корсеты и брюки, платья с манишками, пальто с акцентными пуговицами.

Предыдущая фотография

Фото: Daniil Antsiferov х Les Archives

Фото: Daniil Antsiferov х Les Archives

Фото: Daniil Antsiferov х Les Archives

Фото: Daniil Antsiferov х Les Archives

Фото: Daniil Antsiferov х Les Archives

Фото: Daniil Antsiferov х Les Archives

Следующая фотография
1 / 6

Фото: Daniil Antsiferov х Les Archives

Фото: Daniil Antsiferov х Les Archives

Фото: Daniil Antsiferov х Les Archives

Фото: Daniil Antsiferov х Les Archives

Фото: Daniil Antsiferov х Les Archives

Фото: Daniil Antsiferov х Les Archives

Косметическая марка L’Occitane au Bresil пришла в Россию

В пространстве Royal Studio на Малой Ордынке прошла презентация L’Occitane au Bresil — нового косметического бренда. Как известно, его история началась в Провансе и теперь получила свое продолжение в Бразилии. В составе средств марки — только локальные южноамериканские компоненты: орех кешью, кактус, бромелия, плоды дерева кумару, зеленый кофе, масло бакури, маракуйя, тростниковый сахар.

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Фото: L'Occitane au Bresil

Фото: L'Occitane au Bresil

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Фото: L'Occitane au Bresil

Фото: L'Occitane au Bresil

Ирина Кириенко

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