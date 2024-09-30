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Умер актер и кантри-музыкант Крис Кристофферсон

В возрасте 88 лет умер американский певец и актер Крис Кристофферсон, сообщил Variety со ссылкой на заявление семьи артиста. Он скончался 28 сентября в своем доме на острове Мауи. Причина смерти не уточняется.

Певец и актер Крис Кристофферсон в 2019 году

Певец и актер Крис Кристофферсон в 2019 году

Фото: Owen Sweeney / Invision / AP

Певец и актер Крис Кристофферсон в 2019 году

Фото: Owen Sweeney / Invision / AP

Крис Кристофферсон начал музыкальную карьеру в конце 1960-х, свой первый сольный альбом он выпустил в 1971 году. В общей сложности записал 18 пластинок и получил три премии «Грэмми». Также выступал в составе группы The Highwaymen с Уэйлоном Дженнингсом, Вилли Нельсоном и Джонни Кэшем.

Сниматься в фильмах он начал в 1970-х, получил известность благодаря драме «Звезда родилась» (1976 год), которая также принесла ему «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. На его счету более 100 фильмов, в том числе «Блейд» (1998), «Расплата» (1999), «Планета обезьян» (2001), «Пиджак» (2004), «Окись» (2008).

Лаура Кеффер

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