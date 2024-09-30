Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На реконструкцию воздушной линии аэропорта Казани выделят 65,3 млн руб

На реконструкцию воздушной линии «Центральная — Аэропорт» международного аэропорта «Казань» направят почти 65,3 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

В работах по реконструкции предусмотрено 5 этапов производства: проектирование, экспертиза, разрешение на реконструкцию, реконструкция и сдача объекта. По плану большая часть денежных средств (около 49,2 млн руб.) заложена на строительно-монтажные работы.

Заказчиком выступает акционерное общество «Сетевая компания». Строительные работы планируют завершить до ноября 2025 года. По плану объект введут в эксплуатацию до февраля 2026 года.

Ранее стало известно, что на первый этап реконструкции казанского аэропорта планировали выделить 7,7 млрд руб.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...