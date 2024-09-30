На реконструкцию воздушной линии аэропорта Казани выделят 65,3 млн руб

На реконструкцию воздушной линии «Центральная — Аэропорт» международного аэропорта «Казань» направят почти 65,3 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

В работах по реконструкции предусмотрено 5 этапов производства: проектирование, экспертиза, разрешение на реконструкцию, реконструкция и сдача объекта. По плану большая часть денежных средств (около 49,2 млн руб.) заложена на строительно-монтажные работы.

Заказчиком выступает акционерное общество «Сетевая компания». Строительные работы планируют завершить до ноября 2025 года. По плану объект введут в эксплуатацию до февраля 2026 года.

Ранее стало известно, что на первый этап реконструкции казанского аэропорта планировали выделить 7,7 млрд руб.

Диана Соловьёва