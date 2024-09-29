Татарстан занял 8 место среди регионов России с самой высокой рождаемостью

За январь-июль 2024 года Татарстан расположился на 8 позиции в рейтинге регионов России с самой высокой рождаемостью. Информация об этом появилась в данных Росстата.

За это время в республике родилось почти 20,3 тыс. детей.

Лидером среди регионов РФ по рождаемости стала Москва, где на свет появилось около 70,1 тыс. младенцев. На втором месте расположилась Московская область (41,7 тыс. новорожденных), на третьем — Краснодарский край (29,5 тыс. новорожденных). Четвертую и пятую позиции в рейтинге заняли Санкт-Петербург (27,4 детей) и Тюменская область (24,8 детей).

Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала этого года 64% беременных на ранних сроках женщин удается отговорить от аборта.

Диана Соловьёва