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В Ядринском округе Чувашии водитель, уснувший за рулем, погиб в ДТП

В Чувашии расследуют ДТП, в котором погиб водитель «Хендай». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Чувашии.

ДТП произошло сегодня утром в Ядринском округе республики на 594 км автодороги М-7. Сообщение о происшествии поступило около 8 утра.

По предварительным данным, 66-летний водитель «Хендай» ехал в сторону Москвы и уснул за рулем. Автомобиль наехал на отбойник и опрокинулся в кювет. От полученных травм мужчина скончался.

Диана Соловьёва

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