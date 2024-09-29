В Ядринском округе Чувашии водитель, уснувший за рулем, погиб в ДТП

В Чувашии расследуют ДТП, в котором погиб водитель «Хендай». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Чувашии.

ДТП произошло сегодня утром в Ядринском округе республики на 594 км автодороги М-7. Сообщение о происшествии поступило около 8 утра.

По предварительным данным, 66-летний водитель «Хендай» ехал в сторону Москвы и уснул за рулем. Автомобиль наехал на отбойник и опрокинулся в кювет. От полученных травм мужчина скончался.

Диана Соловьёва