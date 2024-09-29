В Сочи спасатели эвакуировали пострадавшего в заброшенном здании ребенка

Вчера, 28 сентября, в Сочи спасатели помогли ребенку, который получил повреждения ноги в заброшенном здании. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в своем Telegram-канале.

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Фото: пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» Пострадавшей девочке перевязывают глубокую рану

Фото: пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи»

В пятницу два ребенка направились к заброшенному зданию на улице Магнитогорская в микрорайоне Нижняя Хобза. Одна из девочек оступилась и повредила ногу, наткнувшись на острый осколок стекла.

На место происшествия прибыли спасатели ПСО № 2. Они оказали девочке первую помощь. Специалисты уточнили, что несовершеннолетняя получила глубокий порез голени. Пострадавшую транспортировали к машине «скорой» и передали медикам.

Ранее сообщалось, что в Сочи турист хотел спуститься к морю, но оступился и сломал ногу на каменистом спуске. 53-летнего пострадавшего транспортировали к карете скорой помощи.

Мария Удовик