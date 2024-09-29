В Екатеринбурге Смирнов победил Мазура в кулачном бою RCC Hard 10

В Екатеринбурге во время кулачного боя RCC Hard 10, который состоялся в академии единоборств РМК, Евгений Смирнов одержал победу над Владимиром Мазуром решением судей, сообщили в пресс-службе RCC Hard. Всего в рамках турнира прошло 10 поединков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Смирнов оказывал давление, Мазур действовал вторым номером и хорошо отстреливался с дистанции. В концовке второго раунда Смирнов оформил нокдаун и заставил Мазура активизироваться», — говорится в сообщении. Затем Владимир Мазур сумел нивелировать нокдаун, на заключительном этапе у обоих бойцов были хорошие попадания.

Бой прошел всю дистанцию, и Евгений Смирнов судейским решением одержал победу.

По данным пресс-службы, во время турнира четыре поединка закончились нокаутом. Владимир Маркелов победил Алексея Кирпича Кудина техническим нокаутом в первом раунде. В первом раунде Михаил Коханчик нокаутировал Лери Амирова, Виктор Баталов нокаутировал Фрэнки Showtime Шрисанга, а Торгынбек Амиров нокаутировал Егора Фрольцова.

Мария Шараева