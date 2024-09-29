Дамира Нургалиева избрали председателем молодежного парламента

Вчера в Татарстане избрали нового председателя молодежного парламента второго созыва при Госсовете республики. Им стал Дамир Нургалиев. Об этом рассказала заместитель министра по делам молодежи Айгуль Сабирова в своем Telegram-канале.

На должность председателя молодежного парламента претендовали 7 кандидатов. За Дамира Нургалиева проголосовали 69 человек.

С 2019 года Дамир Нургалиев занимал должность координатора «Народного фронта» за Россию". Он также является бывшим кандидатом в президенты Лиги студентов.

Диана Соловьёва