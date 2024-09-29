В Чебоксарах в результате столкновения Kia и питбайка подросток сломал обе ноги
Вчера в Чебоксарах столкнулись автомобиль Kia Rio и питбайк. За рулем питбайка был 14-летний подросток, перевозивший своего ровесника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Чебоксарам.
ДТП произошло в 19:00 на перекрестке ул. Мичмана Павлова и Университетской. Kia Rio управляла 42-летняя женщина.
Оба подростка, ехавших на питбайке, получили травмы. У одного из несовершеннолетних диагностировали перелом обеих ног.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.