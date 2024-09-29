Гвинея-Бисау будет участвовать в саммите БРИКС в Казани

Гвинее-Бисау отправили приглашение на участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября. Об этом рассказал глава МИД иностранного государства Карлос Перейра «РИА Новости».

Уровень участия Гвинеи-Бисау в саммите БРИКС пока не известен. По словам Карлоса Перейры, страна будет присутствовать на встрече глав государств.

Гвинея-Бисау рассчитывает на расширение экономического сотрудничества с Россией и доступ к финансовым системам и экономикам других стран.

Глава МИД Гвинеи-Бисау отмечает, что у государства хорошие отношения с Россией. Они начались с 1960-х годов.

В мае 2024 года президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прилетел в Казань, где в качестве зрителя принимал участие в Параде Победы.

Диана Соловьёва