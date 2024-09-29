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28 сентября в Казани задержали 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения

В Казани за 28 сентября сотрудники полиции задержали 9 граждан в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

За вчерашний день зафиксировали 131 дорожно-транспортное происшествие. В них пострадал 1 человек: машина сбила пешехода при повороте направо.

Полиция города задержала 9 водителей без прав управления транспортным средством. В отделы полиции доставили 7 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Вчера на трассе Казань — Оренбург столкнулись «Лада» и «Газель». Погиб пассажир легкового автомобиля.

Диана Соловьёва

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