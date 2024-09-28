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На стадионе «Екатеринбург Арена» прошло закрытие мотосезона

На стадионе «Екатеринбург Арена» состоялось торжественное закрытие регионального мотосезона. Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, в мероприятии приняли участие более тысячи байкеров, в том числе актер «Уральских пельменей» Сергей Исаев.

Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Колонна мотоциклистов проехалась по центральным улицам Екатеринбурга, после чего вернулась к начальной точке маршрута, где продолжились празднования.

«Мероприятие проходит в течение всего дня, в рамках которого уже прошел мотопарад, а также несколько концертов, впереди выступление мотоэкстремалов и интересные экспозиции», — говорится в сообщении. На закрытии сезона выступила рок-группа The Choppers, группа «Черные ножи МС» и группа ММАй «Не профи!».

Напомним, в июне текущего года в Верхней Пышме и Екатеринбурге впервые состоялся фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Тогда в мотопараде приняли участие более 2,5 тыс. человек со всей страны.

Мария Шараева

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