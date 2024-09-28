В Кировском районе Казани 57 домов останутся без воды из-за подключения к сетям

В Кировском районе Казани временно приостановят подачу воды в 57 домах. Это связано с работами по подключению жилого комплекса на улице Ягодинская к централизованным сетям водоснабжения, о чем сообщает пресс-служба «Водоканала».

Отключение воды начнется в 9:00 30 сентября и продлится до завершения работ. Полный список адресов доступен на сайте «Водоканала». Автоцистерны с водой будут размещаться в районе в соответствии с поступающими заявками, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Анар Зейналов