«Березовский рабочий» сообщил об угрозе закрытия из-за решения депутатов думы

Депутаты думы Березовского (Свердловская область) оставили газету «Березовский рабочий» без необходимого финансирования, сообщили в издании. «"Независимые" депутаты только оформили решение поднятием своих "независимых" рук. В этом году "Березовскому рабочему" исполнилось 87 лет. Издание хранит все подшивки с года основания — с 1937 года. Но у депутатов сейчас другая задача»,— написали в газете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общественно-политическая газета «Березовский рабочий» издается с 20 сентября 1937 года. Издание выходит раз в неделю по средам, его тираж — 2600 экземпляров. Главным редактором газете является Радик Канзафаров, учредителем — администрация Березовского городского округа.

Ранее, в 2020 году, между изданием и администрацией происходил конфликт по теме материала о споре общества инвалидов с мэрией. Власти потребовали снять публикацию по теме конфликта и заменить ее на предложенный текст. Газета вместо размещения материала вышла в печать с пустой полосой и обращением к читателям.

Василий Алексеев