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В Чебоксарах пенсионер службы судебных приставов отдал мошенникам 1,6 млн рублей

В Чувашии бывшая сотрудница службы судебных приставов отправила неизвестным 1,6 млн рублей, приняв их за руководство ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу Чебоксары.

25 сентября пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что ее убедили отправить 600 тысяч рублей из личных сбережений и 1 млн рублей, взятых в кредит, на так называемый «безопасный» счет.

По версии следствия, неизвестные связались с женщиной через мессенджер, представившись руководителем региональной службы судебных приставов. Они сообщили о якобы утечке данных сотрудников, которыми пользуются преступники для перевода денег на Украину. Пенсионерка выполнила инструкции: оформила кредиты и перевела деньги.

Обман вскрылся, когда женщине отказали в очередном кредите, и она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Анар Зейналов

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