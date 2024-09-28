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В Брянской области загорелось деревообрабатывающее предприятие

В поселке Локоть Брянской области загорелось деревообрабатывающее предприятие на площади 2,5 тыс. кв. м, передает пресс-служба МЧС. На месте работают 64 специалиста и 21 единица техники. Информация о пострадавших не поступала.

«Горят 2 здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы»,— сказано в публикации МЧС в Telegram-канале.

Изначально МЧС сообщало о тушении пожара на площади 1 тыс. кв. м, однако возгорание быстро распространилось до 2,5 тыс. кв. м.

Ольга Семеновых

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