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Коммерсантъ FM
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«Формирование общего рынка труда для стран БРИКС — одна из целей объединения»

Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко — о новом векторе для стран БРИКС в сфере стратегического сотрудничества в сфере труда

В сентябре этого года в Сочи состоялись два важных мероприятия, которые определили вектор развития трудовых отношений и социальной политики среди стран БРИКС. Это десятая встреча министров труда и занятости стран БРИКС и предваряющий ее профсоюзный форум, на котором собрались представители действующих и потенциальных стран—участниц объединения.

Борис Кравченко

Борис Кравченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Борис Кравченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Встречи заложили основу для обсуждения ключевых вопросов трансформации трудовой сферы — это проблемы платформенной занятости, изменение трудовых отношений под влиянием новых технологий, охрана труда и снижение производственного травматизма, непрерывное образование и подготовка молодых кадров, инструменты социальной политики.

Формирование общего рынка труда для стран БРИКС — одна из долгосрочных целей объединения, и ее значение для стран БРИКС сложно переоценить. Россия в содружестве со странами объединения в перспективе получает доступ к неисчерпаемому кадровому резерву в 1,5 млрд человек: высококвалифицированных специалистов, работников средней квалификации и при необходимости разнорабочих. Использование этого кадрового потенциала вполне реально, и страны уже разрабатывают единые кадровые политики — например, в таких стратегических отраслях, как энергетика.

Общий рынок труда может стать значительным драйвером экономического роста России и других стран БРИКС, но его формирование произойдет небыстро — значимые результаты станут ощутимы не ранее чем через пару десятков лет. На пути к общему рынку труда пока есть барьеры: бедность, безработица, значительное неравенство в доходах и различия стран в уровне социальной защиты. К примеру, в России и Бразилии достаточно высокий уровень социальной защиты работников, установленный как посредством законодательства, так и системы коллективных соглашений на разных уровнях, но при этом сохраняется серьезная дифференциация в доходах, в том числе в зависимости от сектора экономики. Для продвижения на пути к единому рынку нужно решать все перечисленные проблемы. Различны и подходы к регулированию новых явлений на рынке труда. Так, например, в Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратах платформенная занятость однозначно рассматривается как специфический тип трудовых отношений. В России мы все еще видим острые разногласия социальных партнеров по этому вопросу на фоне общественной дискуссии вокруг соответствующего законопроекта, внесенного в парламент.

Одним из важных результатов встречи министров БРИКС в Сочи стало решение о создании сети по охране труда БРИКС. Это конкретная и практическая инициатива, направленная на стандартизацию и унификацию подходов к охране труда и снижению травматизма. Например, в Южной Африке в некоторых отраслях, в частности в горнодобывающей отрасли, уже несколько лет реализуется концепция «нулевого травматизма», ориентированная на культивирование среди работодателей и работников производственной культуры, исключающей любые несчастные случаи и нарушения правил безопасности. Это важный ориентир для общей модели. В рамках сотрудничества стран БРИКС планируется разработать общие правила и технические документы, которые помогут гармонизировать трудовые практики на общем рынке.

Ежегодное заседание Сети планируется проводить в Сочи на полях традиционной Всероссийской недели охраны труда. Разработка упомянутых мер неразрывно связана с развитием системы глобальных трудовых норм, сформированных в рамках Международной организации труда (МОТ), и мы, безусловно, будем опираться на подходы МОТ в области охраны труда и деятельности инспекций труда.

Для нас важно внимание МОТ к инициативам в области развития трудовых отношений в рамках БРИКС. В десятой министерской встрече в Сочи дистанционно, но весьма активно участвовал гендиректор Международной организации труда Жильбер Унгбо. Он напомнил о необходимости соблюдения основополагающих трудовых норм, закрепленных в конвенциях МОТ: право на свободу объединений, коллективные переговоры, запрет принудительного и детского труда, борьба с дискриминацией. Национальные объединения профсоюзов стран БРИКС — России, Бразилии, Южной Африки, Индии, Египта и других государств — заинтересованы в расширении прав наемных работников. Этот подход должен быть основополагающим для развития если не общего рынка труда, то, конечно, общей трудовой модели стран. На этом и будут настаивать профсоюзы в рамках диалога на площадке БРИКС.

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