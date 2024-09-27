В ДНР за сутки при обстреле ВСУ пострадали десять человек

В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки пострадали десять человек в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В Горловке пострадали шесть человек, среди них — девушка-подросток, получившая ранения средней степени тяжести, уточнил господин Пушилин. По его словам, в Петровском районе Донецка при обстреле ствольной артиллерией был тяжело ранен мужчина.

«Из Галицыновки эвакуированы пострадавшие женщины 1954 и 1944 года рождения. Из Желанного Ясиноватского муниципального округа эвакуирована пострадавшая женщина 1979 года рождения»,— сказано в сообщении Дениса Пушилина в Telegram. Он отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

За сутки в результате атак повреждения получили десять жилых домов в Петровском районе Донецка, Калининском, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, добавил глава региона. Кроме того, по его данным, были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры.

Ольга Семеновых