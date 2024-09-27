Baza: в квартире уральца прошли обыски из-за его переписки об оружии в видеоигре

Сотрудники ФСБ провели обыски в доме жителя Екатеринбурга из-за его личной переписки во «ВКонтакте», в которой он обсуждал как создать оружие в компьютерной игре «7 Days to Die», сообщил telegram-канал Baza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В переписке мужчина обсуждал, кто должен принести селитру и уголь для пороха, и сколько нужно «суперкукурузы». «Кстати, нет суперткани, чтобы я крафтил броню»,— говорится в ней.

Согласно постановлению о проведении обысков, екатеринбуржец мог использоваться иностранными спецслужбами как поджигатель военкомата. Там указано, что в его действиях усматриваются признаки преступления по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») и ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).

«Силовики пришли к нему домой около 6 утра. Они попросили открыть дверь, чтобы провести осмотр квартиры и телефона парня»,— рассказали в telegram-канале. После обыска силовики попросили екатеринбуржца написать объяснительную и ушли.

Напомним, ранее в компьютерном клубе на ул. Вагоностроителей в Нижнем Тагиле полиция в сопровождении спецназа задержала геймера во время игры в Counter Strike. «Задержанный молодой парень, лет около двадцати, в этот момент играл в Counter Strike за террористов, и тут на него напрыгивает не виртуальный, а реальный спецназ», — рассказал тогда очевидец.

Виталий Красиков