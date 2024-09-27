В Екатеринбурге полиция отменила забег «Пивная миля»

Полиция отменила забег «Пивная миля» на стадионе «Локомотив» в Екатеринбурге. Решение принято из-за запрета на употребление алкоголя на спортивных объектах (ст. 20.20 КоАП РФ), рассказали «Ъ-Урал» в пресс-группе городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Забег планировали провести в субботу, 28 сентября. Организаторы пообещали вернуть деньги за участие, сообщило издание «Вечерние Ведомости» со ссылкой на удаленный telegram-канал мероприятия.

«Пивная миля» – неофициальная дисциплина легкой атлетики. Участники забега должны пробежать дистанцию в одну милю (четыре круга по 400 метров). Перед стартом каждого круга бегуны должны выпить банку или бутылку пива крепостью от 5%.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Свердловская область вошла в топ-3 регионов РФ по потреблению пива. За 2023 год в регионе выпили 349 млн литров пива.

Виталий Красиков