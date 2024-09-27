Замминистра Астраханской области получил 8 лет за взятки при покупке квартир для сирот

Кировский районный суд Астрахани вынес обвинительный приговор заместителю министра имущественных и градостроительных отношений Астраханской области Андрею Никифорову. Он признан виновным в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие установило, что в период с марта 2021 года по декабрь 2022 года чиновник получил от четырех предпринимателей взятки на общую сумму около 200 тыc. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Взятки были получены за обеспечение приемки жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по завышенной цене. При этом Андрей Никифоров знал, что 51 квартира не соответствовала требованиям аукционной документации и условиям государственных контрактов.

Суд признал Андрея Никифорова виновным по ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 285 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Андрей Никифоров лишен права занимать определенные должности сроком на четыре года.

Никита Маркелов, Саратов