Обвиняемую в сборе денег для ВСУ внесли в список экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов белгородскую волонтерку Надежду Россинскую (известна также под сетевым псевдонимом Надин Гейслер), которая обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Это следует из базы данных ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Россинская (Надин Гейслер)

Фото: @nadin_geisler Надежда Россинская (Надин Гейслер)

Фото: @nadin_geisler

29-летняя Надежда Россинская с февраля этого года находится под стражей в Белгороде. По версии регионального управления ФСБ, в прошлом году она опубликовала в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) призыв жертвовать деньги украинскому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и указала свой счет. Девушка вину отрицает и утверждает, что не могла действовать в интересах Украины, так как считается там врагом.

Координирующий защиту обвиняемой юрист Алексей Прянишников (признан иноагентом) в середине июля этого года сообщил, что в отношении Надежды Россинской возбуждено дело о содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Официально в УФСБ об этом не сообщали. Известно, что в рамках расследования уголовного дела против девушки следствие изучило ее переписку, в ходе которой она несколько раз заявляла о намерении получить гражданство Украины и опасалась преследования в России за помощь украинским военным.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «Написала себе дело».

Сергей Толмачев, Воронеж