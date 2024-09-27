Отдыхать, так на здоровье

Аналитики сервисов бронирования отмечают, что с наступлением осени средняя стоимость проживания в санаториях Краснодарского края снизилась на 20% по отношению к летним ценам — с 10,4 тыс. до 8,3 тыс. руб. за сутки. Вместе с тем спрос на санаторные путевки в бархатный сезон вырос на 10–20%. По мнению экспертов, это связано с ростом популярности санаторного отдыха на Кубани и в целом по России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года средний чек на проживание в санаториях Краснодарского края уменьшился по отношению к летним ценам на 20% и составил 8,3 тыс. руб. за сутки (в летние месяцы средний чек составлял 10,4 тыс. руб.). Такие данные «Ъ-Кубань» предоставила платформа Bronevik.com. Как отмечает PR-директор сервиса путешествий МТС Travel Анастасия Самойлова, в остальных видах туристического жилья сезонное снижение цен составило всего 8%. «В бархатный сезон люди продолжают посещать курорты Кубани, но уже преимущественно в рамках коротких поездок с одной-двумя ночевками»,— говорит госпожа Самойлова.

По ее мнению, в санаториях заметнее выражена сезонность, чем в отелях, апартаментах или гостевых домах.

Тем не менее, рассуждает эксперт, в последнее время санатории все чаще помимо традиционных длительных путевок предлагают гостям короткие программы на три-пять дней: для перезагрузки организма или мини-ретрита. Таким образом, по мнению госпожи Самойловой, санатории встраиваются в общий тренд на снижение средней продолжительности проживания гостей при одновременном увеличении частоты поездок.

По данным сервиса бронирования жилья для путешествий «Твил.ру», спрос на санаторные путевки в бархатный сезон в целом по России увеличился на 10–20%. Это, по словам директора компании Алексея Черепахина, связано с тем, что популярность санаторного отдыха постоянно растет, аудитория молодеет, а новые услуги, такие как антистресс- и бьюти-программы, наращивают спрос.

«Учитывая, что медицинские специалисты советуют санаторный отдых именно в межсезонье, неудивительно, что спрос на отдых в здравницах в бархатный сезон увеличился, а загрузка санаториев в Сочи, по данным Ассоциации туроператоров России, в сентябре и октябре практически максимальная»,— говорит господин Черепахин.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, загрузка средств размещения на основных черноморских курортах края в сентябре составляет порядка 79%, прогнозируемая загрузка в октябре — 63%, в ноябре — 43%. «При этом некоторые из этих броней делались еще прошлой осенью и зимой»,— уточнили в краевой администрации.

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в августе этого года загрузка санаториев на Кубани достигла 97,9%. Год назад, по данным ведомства, этот показатель составлял 97,45%.

В ведомстве также отметили, что в целом за год цены на отдых в черноморских санаториях увеличились на 10–15%, в зависимости от направления и объекта.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что наибольшим спросом среди отдыхающих пользуются санатории Горячего Ключа — на конец сентября их загрузка составляет 84%.

Оксана Горячева