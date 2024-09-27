В екатеринбургском трамвае у пассажира взорвался газовый баллончик

У одного из пассажиров трамвая в Екатеринбурге взорвался газовый баллончик, сообщили в ряде СМИ. Информацию о произошедшем инциденте в городском УМВД подтвердили «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Сообщение поступило в отдел полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которыми было установлено, что в трамвае произошел инцидент с бытовым газовым баллончиком»,— сказано в сообщении.

В отделение полиции доставили и опросили 66-летнего мужчину. По данным МВД, история не относится к криминалу. Отмечается, что никому из пассажиров госпитализация не потребовалась.

Полина Хабарова