В екатеринбургском трамвае у пассажира взорвался газовый баллончик
У одного из пассажиров трамвая в Екатеринбурге взорвался газовый баллончик, сообщили в ряде СМИ. Информацию о произошедшем инциденте в городском УМВД подтвердили «Ъ-Урал».
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Сообщение поступило в отдел полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которыми было установлено, что в трамвае произошел инцидент с бытовым газовым баллончиком»,— сказано в сообщении.
В отделение полиции доставили и опросили 66-летнего мужчину. По данным МВД, история не относится к криминалу. Отмечается, что никому из пассажиров госпитализация не потребовалась.