МИД Китая заявил, что ничего не знает о затонувшей подводной лодке

Министерство иностранных дел Китая на вопросы журналистов о затонувшей подводной лодке заявило, что ничего не знает об этом и не имеет никакой информации на этот счет. Речь идет о новейшей атомной подводной лодке класса «Чжоу», первой в своем классе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спутниковый снимок, сделанный Planet Labs PBC, на котором, вероятно, видно затонувшую китайскую подводную лодку на верфи недалеко от Уханя

Фото: Planet Labs PBC / AP Спутниковый снимок, сделанный Planet Labs PBC, на котором, вероятно, видно затонувшую китайскую подводную лодку на верфи недалеко от Уханя

Фото: Planet Labs PBC / AP

По данным источников в правительстве США, на которые ссылаются американские массмедиа (первой новость сообщила The Wall Street Journal), подлодка затонула в мае или июне в Ухане на верфи государственной судостроительной компании China State Shipbuilding Corp. на реке Янцзы.

Заключение о том, что лодка затонула, американские правительственные эксперты сделали, основываясь на спутниковых снимках, на которых видна полностью или частично погруженная в воду лодка, а также на фотографиях в соцсетях, зафиксировавших необычную активность плавучих кранов в районе верфи в начале июня. На более ранних фотографиях из космоса видно подводную лодку, стоящую на верфи.

По словам экспертов, на этих фотографиях зафиксирован процесс подготовки лодки к выходу в море. На фотографиях, сделанных в августе, снова видна стоящая на верфи лодка. Из этого эксперты заключили, что лодку, скорее всего, подняли. Точно, однако, они не готовы это утверждать, поскольку не могут определить, та же это подлодка или нет. Отдельно эксперты говорят, что у них нет данных ни о возможных жертвах катастрофы, ни о том, находилось ли на борту лодки на момент затопления ядерное топливо.

Яна Рождественская