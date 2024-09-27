ЦБ направил в Госдуму обновленный проект ДКП на 2025–2027 годы

Центробанк направил в Госдуму проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы. В нем учтены решения о повышении ключевой ставки до 19% в сентябре и новая статистическая информация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики в текущих экономических условиях и представляет базовый и три альтернативных макроэкономических сценария на ближайшие три года»,— говорится в сообщении регулятора.

Согласно материалам на сайте ЦБ, годовая инфляция в 2025 году составит 4–4,5%, а в 2026 году достигнет цели в 4%. Ключевая ставка будет находиться на уровне 14–16% в 2025 году, 10–11% в 2026 году и 7,5–8,5% в 2027 году.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19%. Регулятор отмечал замедление роста экономики и предупреждал о вероятном ужесточении ДКП. Центробанк также сообщал, что на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции «существенно смещен в сторону проинфляционных».

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