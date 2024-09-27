Прием от имени главы Башкирии на международном форуме обойдется в 1 млн рублей

ГАУ «Центр спортивной подготовки "Дворец борьбы"» заключило договор на аренду и организацию официального приема от имени главы Башкирии для участников XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Стоимость услуг — 1 млн руб. Контракт заключен с единственным поставщиком, наименование которого, как и источник финансирования, в карточке закупки не раскрываются. Спортивный форум состоится в Уфе 17–18 октября.

Как сообщал «Ъ-Уфа», бюджет мероприятия уже достиг 150 млн руб. Ранее «Дворец борьбы» объявил аукцион на организацию питания на официальных приемах от имени главы Башкирии с начальной ценой контракта 5,9 млн руб.

Наталья Балыкова