Российские военные отразили 11 попыток ВСУ прорваться в Курскую область

За минувшие сутки российские войска при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили 11 попыток ВСУ прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь Глушковского района Курской области, сообщили в Минобороны.

Кроме того, российские подразделения нанесли поражение противнику в окрестностях Гуево, Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное и еще семи населенных пунктов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли свыше 17,7 тысячи военнослужащих, 131 танк, 62 БМП, 97 бронетранспортеров, 837 боевых бронемашин, 143 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку РСЗО (включая восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства), восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 37 станций РЭБ, 11 РЛС различного типа, 18 единиц инженерной и другой техники.

О том, то происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея Основные события СВО за сентябрь 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 25 сентября в Белгороде после ночного обстрела ВСУ повреждены 75 домов и 37 машин, сообщил губернатор Гладков Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области 23 сентября жителям Тихорецкого района Краснодарского края разрешили вернуться в свои дома. В ночь на 21 сентября в регионе после удара БПЛА произошел пожар, в результате чего началась «детонация взрывоопасных предметов». Из района эвакуировали около 1,2 тыс. человек. Проведение сельхозработ запрещено в зоне 10 км Фото: @kondratyevvi 22 сентября ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородской области, ранены 10 человек, в том числе глава администрации Яснозоренского сельского поселения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

На фото: пострадавшие в городской больнице №2 Белгорода Фото: @vvgladkov 19 сентября ВС РФ взяли под контроль села Дарьино и Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Минобороны в ежедневной сводке не упоминало эти населенные пункты

На фото: работа минометного расчета спецназа «Ахмат» в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости 18 сентября город Торопец в Тверской области подвергся атаке БПЛА. Региональное правительство заявило, что в городе начался пожар. Была объявлена эвакуация населения с территории, расположенной близко к возгоранию. Из-за атаки пострадали 28 человек, 13 из них были госпитализированы Фото: Reuters 16 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тыс. человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Ранее в декабре 2023 года президент РФ увеличил ее до 2 млн 209 тыс. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой мобилизации для увеличения штатной численности армии не нужно Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков 14 сентября между Россией и Украиной был произведен обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ. Стороны обменялись военными по формуле «103 на 103» Фото: Кадр из видео Минобороны РФ 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow

На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне Фото: Stefan Rousseau / Pool Photo / AP Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел

На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото 6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото) Фото: Nadja Wohlleben / Reuters 4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters 4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек Фото: Ukrainian Red Cross Society По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе

На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото 3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM

На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США) Фото: Zachary Wright / DVIDS 3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото) Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова 2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют Фото: Telegram-канал Валентина Демидова В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями

На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля

На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино Фото: @vvgladkov Следующая фотография 1 / 21 25 сентября в Белгороде после ночного обстрела ВСУ повреждены 75 домов и 37 машин, сообщил губернатор Гладков Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области 23 сентября жителям Тихорецкого района Краснодарского края разрешили вернуться в свои дома. В ночь на 21 сентября в регионе после удара БПЛА произошел пожар, в результате чего началась «детонация взрывоопасных предметов». Из района эвакуировали около 1,2 тыс. человек. Проведение сельхозработ запрещено в зоне 10 км Фото: @kondratyevvi 22 сентября ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородской области, ранены 10 человек, в том числе глава администрации Яснозоренского сельского поселения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

На фото: пострадавшие в городской больнице №2 Белгорода Фото: @vvgladkov 19 сентября ВС РФ взяли под контроль села Дарьино и Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Минобороны в ежедневной сводке не упоминало эти населенные пункты

На фото: работа минометного расчета спецназа «Ахмат» в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости 18 сентября город Торопец в Тверской области подвергся атаке БПЛА. Региональное правительство заявило, что в городе начался пожар. Была объявлена эвакуация населения с территории, расположенной близко к возгоранию. Из-за атаки пострадали 28 человек, 13 из них были госпитализированы Фото: Reuters 16 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тыс. человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Ранее в декабре 2023 года президент РФ увеличил ее до 2 млн 209 тыс. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой мобилизации для увеличения штатной численности армии не нужно Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков 14 сентября между Россией и Украиной был произведен обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ. Стороны обменялись военными по формуле «103 на 103» Фото: Кадр из видео Минобороны РФ 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow

На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне Фото: Stefan Rousseau / Pool Photo / AP Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел

На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото 6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото) Фото: Nadja Wohlleben / Reuters 4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters 4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек Фото: Ukrainian Red Cross Society По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе

На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото 3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM

На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США) Фото: Zachary Wright / DVIDS 3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото) Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова 2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют Фото: Telegram-канал Валентина Демидова В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями

На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля

На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино Фото: @vvgladkov Смотреть

Александр Андреев