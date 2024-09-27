Российские военные отразили 11 попыток ВСУ прорваться в Курскую область
За минувшие сутки российские войска при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили 11 попыток ВСУ прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь Глушковского района Курской области, сообщили в Минобороны.
Кроме того, российские подразделения нанесли поражение противнику в окрестностях Гуево, Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное и еще семи населенных пунктов.
Всего за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли свыше 17,7 тысячи военнослужащих, 131 танк, 62 БМП, 97 бронетранспортеров, 837 боевых бронемашин, 143 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку РСЗО (включая восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства), восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 37 станций РЭБ, 11 РЛС различного типа, 18 единиц инженерной и другой техники.
О том, то происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».