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Доброе утро, Вьетнам

История культовой полевой куртки М65

Ни для кого не секрет, что современная мужская одежда во многом ориентируется на военную форму прошлых лет, а милитари-стиль многие сезоны не покидает подиумы: бомберы, фиштейл-парки, брюки карго, полевые куртки — все это стало неотъемлемой частью современного мужского гардероба. Рассказываем историю одной из самых известных моделей в мире — культовой американской полевой куртки M65.

Модель была разработана в 1965 году для нужд солдат армии США во время войны во Вьетнаме. Нижняя часть куртки отстегивалась, что позволяло ей «подстраиваться» под резкие изменения азиатского климата. К тому же у нее был капюшон, который можно спрятать в воротник. Также эта куртка представила новый оттенок, который позже стал одним из самых популярных в уличном гардеробе,— Olive Green 107.

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Американские военные во Вьетнаме, Сайгон

Американские военные во Вьетнаме, Сайгон

Фото: Bettmann Archive / Getty Images

Группа солдат американской армии из организации «Солдаты за мир» во время демонстрации протеста против войны во Вьетнаме, 1971 год

Группа солдат американской армии из организации «Солдаты за мир» во время демонстрации протеста против войны во Вьетнаме, 1971 год

Фото: David Fenton / Getty Images

Ветераны Вьетнама участвуют в митинге

Ветераны Вьетнама участвуют в митинге

Фото: пїЅпїЅ Leif Skoogfors / CORBIS / Corbis / Getty Images

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Американские военные во Вьетнаме, Сайгон

Фото: Bettmann Archive / Getty Images

Группа солдат американской армии из организации «Солдаты за мир» во время демонстрации протеста против войны во Вьетнаме, 1971 год

Фото: David Fenton / Getty Images

Ветераны Вьетнама участвуют в митинге

Фото: пїЅпїЅ Leif Skoogfors / CORBIS / Corbis / Getty Images

Модель M65 — усовершенствованная версия полевой куртки M43 времен Второй мировой войны, которая, в свою очередь, появилась благодаря знаменитой «куртке Парсона» 1941 года, раскритикованной солдатами за недостаточную утилитарность.

М65 же стала полевой курткой номер один, пройдя проверку временем и не претерпев почти никаких изменений за шесть десятков лет. Как это часто бывает, со временем она завоевала популярность и на улицах — сначала в ней ходили отставные ветераны, а позже она стала полноценным элементом гражданского гардероба. M65 приобрела особенную популярность среди различных американских и европейских субкультур, став символом бунта и брутальности. Особенно своей популярностью эта куртка обязана кино: она вошла в историю поп-культуры благодаря ролям Роберта Де Ниро в «Таксисте» или, скажем, Арнольда Шварценеггера в первом «Терминаторе».

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Роберт Де Ниро в фильме «Таксист», 1976 год

Роберт Де Ниро в фильме «Таксист», 1976 год

Фото: East News

Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор», 1984 год

Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор», 1984 год

Фото: East News

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Роберт Де Ниро в фильме «Таксист», 1976 год

Фото: East News

Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор», 1984 год

Фото: East News

Многие бренды делали и делают варианты культовой куртки — они представляют свое видение силуэта, цветов и фасонов. Стоит отметить все же, что классическая оливковая M65 все еще не утратила актуальности — скорее, наоборот, она остается самой популярной версией. Сейчас можно встретить как демократичные, стремящиеся к аутентичности модели M65 (например, Alpha Industries), так и варианты от больших модных домов (Saint Laurent или Tom Ford) за несколько тысяч долларов. Как и любая вещь, прошедшая проверку временем, эта куртка подойдет практически к чему угодно: от костюма до джинсов с кроссовками.

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Дизайнер Том Форд в аэропорту, 2015 год

Дизайнер Том Форд в аэропорту, 2015 год

Фото: East News

Показ Saint Lauren, 2014 год

Показ Saint Lauren, 2014 год

Фото: East News

Показ Versace, 2015 год

Показ Versace, 2015 год

Фото: East News

Показ R13, 2018 год

Показ R13, 2018 год

Фото: East News

Tom Foprd, 2024 год

Tom Foprd, 2024 год

Фото: East News

Alpha Industries, 2024 год

Alpha Industries, 2024 год

Фото: East News

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Дизайнер Том Форд в аэропорту, 2015 год

Фото: East News

Показ Saint Lauren, 2014 год

Фото: East News

Показ Versace, 2015 год

Фото: East News

Показ R13, 2018 год

Фото: East News

Tom Foprd, 2024 год

Фото: East News

Alpha Industries, 2024 год

Фото: East News

Георгий Смирнов

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