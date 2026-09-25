Доброе утро, Вьетнам

Ни для кого не секрет, что современная мужская одежда во многом ориентируется на военную форму прошлых лет, а милитари-стиль многие сезоны не покидает подиумы: бомберы, фиштейл-парки, брюки карго, полевые куртки — все это стало неотъемлемой частью современного мужского гардероба. Рассказываем историю одной из самых известных моделей в мире — культовой американской полевой куртки M65.

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Модель была разработана в 1965 году для нужд солдат армии США во время войны во Вьетнаме. Нижняя часть куртки отстегивалась, что позволяло ей «подстраиваться» под резкие изменения азиатского климата. К тому же у нее был капюшон, который можно спрятать в воротник. Также эта куртка представила новый оттенок, который позже стал одним из самых популярных в уличном гардеробе,— Olive Green 107.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Американские военные во Вьетнаме, Сайгон Фото: Bettmann Archive / Getty Images Группа солдат американской армии из организации «Солдаты за мир» во время демонстрации протеста против войны во Вьетнаме, 1971 год Фото: David Fenton / Getty Images Ветераны Вьетнама участвуют в митинге Фото: пїЅпїЅ Leif Skoogfors / CORBIS / Corbis / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Американские военные во Вьетнаме, Сайгон Фото: Bettmann Archive / Getty Images Группа солдат американской армии из организации «Солдаты за мир» во время демонстрации протеста против войны во Вьетнаме, 1971 год Фото: David Fenton / Getty Images Ветераны Вьетнама участвуют в митинге Фото: пїЅпїЅ Leif Skoogfors / CORBIS / Corbis / Getty Images

Модель M65 — усовершенствованная версия полевой куртки M43 времен Второй мировой войны, которая, в свою очередь, появилась благодаря знаменитой «куртке Парсона» 1941 года, раскритикованной солдатами за недостаточную утилитарность.

М65 же стала полевой курткой номер один, пройдя проверку временем и не претерпев почти никаких изменений за шесть десятков лет. Как это часто бывает, со временем она завоевала популярность и на улицах — сначала в ней ходили отставные ветераны, а позже она стала полноценным элементом гражданского гардероба. M65 приобрела особенную популярность среди различных американских и европейских субкультур, став символом бунта и брутальности. Особенно своей популярностью эта куртка обязана кино: она вошла в историю поп-культуры благодаря ролям Роберта Де Ниро в «Таксисте» или, скажем, Арнольда Шварценеггера в первом «Терминаторе».

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Многие бренды делали и делают варианты культовой куртки — они представляют свое видение силуэта, цветов и фасонов. Стоит отметить все же, что классическая оливковая M65 все еще не утратила актуальности — скорее, наоборот, она остается самой популярной версией. Сейчас можно встретить как демократичные, стремящиеся к аутентичности модели M65 (например, Alpha Industries), так и варианты от больших модных домов (Saint Laurent или Tom Ford) за несколько тысяч долларов. Как и любая вещь, прошедшая проверку временем, эта куртка подойдет практически к чему угодно: от костюма до джинсов с кроссовками.

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Георгий Смирнов