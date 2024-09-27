Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В минтрансе сообщили подробности оплаты поездки QR-кодом в Уфе

В пресс-службе минтранса Башкирии «Ъ-Уфа» сообщили подробности нового способа оплаты проезда в автобусах «Башавтотранса» по QR-коду.

По информации министерства, сначала подобный способ оплаты появится в Уфе, затем он распространится по всей Башкирии. Для покупки билета можно будет использовать банковское приложение или приложение СБП, а QR-коды и NFC-метки разместят в разных местах салона автобусов. Электронный билет отобразится в смартфоне после оплаты.

Как сообщал «Ъ-Уфа», новый способ оплаты в общественном транспорте введут с 10 октября. При оплате проезда с помощью QR-кода до конца года будет действовать скидка 13 руб.

Венера Хисамова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...