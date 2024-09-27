В минтрансе сообщили подробности оплаты поездки QR-кодом в Уфе

В пресс-службе минтранса Башкирии «Ъ-Уфа» сообщили подробности нового способа оплаты проезда в автобусах «Башавтотранса» по QR-коду.

По информации министерства, сначала подобный способ оплаты появится в Уфе, затем он распространится по всей Башкирии. Для покупки билета можно будет использовать банковское приложение или приложение СБП, а QR-коды и NFC-метки разместят в разных местах салона автобусов. Электронный билет отобразится в смартфоне после оплаты.

Как сообщал «Ъ-Уфа», новый способ оплаты в общественном транспорте введут с 10 октября. При оплате проезда с помощью QR-кода до конца года будет действовать скидка 13 руб.

Венера Хисамова